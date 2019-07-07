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AKP’li belediyede dini nikah kıyılmaya başlandı

Ağrı Belediyesi'nin AKP'li başkanı Savcı Sayan, dini nikahın belediye bünyesinde kıyılmaya başlandığını duyurdu. Sayan’ın Belediyemizde yeni uygulama diyerek duyurduğu uygulamada başkan Sayan bir çiftin nikahını müftü ile beraber kıydı. Hatırlanacağı üzere müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun Tasarısı AKP ve MHP ortaklığıyla kabul edilmişti. Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir müftü resmi nikah kıymıştı.

Sözcü İstanbul
12:22 -
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AKP’li belediyede dini nikah kıyılmaya başlandı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin aldığı Ağrı Belediyesi’nde resmi nikahla aynı anda dini nikah kıyılmaya başlandı. AKP'li Başkan Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı payalaşımda Ağrı Belediyesi’nde dini nikah kıyıldığına dair görüntüler belediyeye ait sosyal medya hesaplarından “Ağrı Belediyesi’nden Yeni Uygulama; Dini ve Resmi Nikah Birlikte Kıyılabilecek” diyerek duyuruldu.

 

“ÇİFTLERİN İSTEKLERİ ÜZERİNE”

Görüntülerde önce dini nikah ardından resmi nikah kıyıldığı görülüyor. Nikahı kıydıktan sonra konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak, ailelerin isteği üzerine önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız” dedi.

Savcı Sayan, Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. Mutluluklar dilerim.” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme: android-time 12:30 07.07.2019
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