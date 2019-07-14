AKP’li Savcı Sayan: Kütüphaneyi yıkıp pazar yeri yapalım

Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan bir videoda Ağrı’daki kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkarak yerine pazar yeri yapılmasını istediğini açıkladı.

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Tepkiler üzerine açıklama ihtiyacı duyan Sayan şu ifadeleri kullandı;

“Şehrinizde daha önce kütüphane binası olarak kullanılan, akabinde fiziki şartlandan dolayı boşaltılan ve sahipsiz bırakılan uyuşturucu kullananların mekanı olmuş bir binayı ne yaparsınız. Tabi ki şehire yararlı hale getirirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Kötüleri Allah islah etsin.

Arkadaşlar, Ağrı'daki kütüphane yıllardır boş. Yeni kütüphane yapılınca buna yıkım kararı alınmış. Vali bey güçlendirip müze yapalım demiş. Bizde altına tarihi kent pazarı yapalım. Pazar deyince Twitter’daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter’daki aptallara anlatsın.”