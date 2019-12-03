Ankara’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ölçümlere göre saat 12:06’da Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti Deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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