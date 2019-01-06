Ankara’dan Eskişehir’e sokak köpeği transfer ettiler

Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’ne bırakılan 8 sokak köpeğinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kimliklendirildiği tespit edildi. Soğuk kış gününde sokakta aç ve susuz kalan köpeklere Odunpazarı Belediyesi sahip çıkarak hayvanları Hayvan Sağlık Merkezi’ne götürdü.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde geçtiğimiz gün 8 tane sokak köpeği bırakıldı. Mahalle sakinleri daha önce mahallelerinde hiç görmedikleri köpeklerle karşılaşınca şaşkınlık ve korku yaşadılar. Köpeklerin nereden geldiklerine dair muamma köpeklere takılı olan çipler sayesinde son buldu. Hayvanların, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kimliklendirildiğini tespit edildi. Köpeklerin Eskişehir'e kim ya da kimler tarafından getirildiği ise bilinmiyor.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Soğukta aç kalan köpekleri hayvanseverler beslerken, köpeklerin sokağa atılmasına da sosyal paylaşım sitelerinden tepki gösterdiler. Hayvanseverler köpeklerle ilgili şu paylaşımda bulundu; “Eskişehir Kaymaz'a atılan köpekler… Yaşadıkları alandan koparıldılar, çöp gibi komşunun bahçesine atıldılar. Sığınacak yer, karınlarını doyuracak yemek ararken korku içindeler. Geçici hayvan bakım evi olmayan olup ta doğru dürüst çalışmayan belediye başkan ve adaylarına oy yok. Mama desteklerinizi bekliyoruz”

ODUNPAZARI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Sosyal paylaşım sitelerinde terk edilen köpekleri gören Odunpazarı Belediyesi yetkilileri harekete geçerek sokağa terk edilen hayvanları Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne getirdi. Hayvan Sağlık Merkezi'nde genel bir kontrolden geçirilen köpekler için gerekli tedavi uygulanmaya başlandı. Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpekler hemen bakıma alındı.

KÖPEKLERE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CİP TAKMIŞ

Köpeklere takılı olan çipleri inceleyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, hayvanların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kimliklendirildiğini tespit etti. Olaya tepki gösteren yetkililer, bölgeler arası yasadışı yapılan bu hayvan transferlerinin sokak hayvanları sorununu çığ gibi büyüttüğünü belirttiler. Yetkililer, “Sivrihisar-Ankara arası yaklaşık 150 kilometre. Köpekler o kadar yolu hep birlikte gelemeyeceğine göre köpekler oradan getirilerek Eskişehir bölgesine atılmış. İller arası hayvan transferleri hem hayvanları hem çevre sakinlerini hem de yerel yönetimleri olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştular.