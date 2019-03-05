Ankara’nın 19 milyonu bu kapıya harcanmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 milyar lira harcanarak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yaptırılan ve 5 yıldır açılamayıp “Kara Delik'' haline gelen Ankapark'ın devasa giriş kapısına, 19 milyon liraya harcandığı ortaya çıktı… Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne resmi bir yazı yazarak “Ankapark'ın giriş kapısı için yapılan ödeme miktarı ne kadardır?'' sorusunu yöneltti.

‘CEVAP BEKLİYORUZ'

Candan SÖZCÜ'ye, ‘'Milyarlar harcanan ‘İsrafparkın' sadece ana giriş kapısının 19 milyon liraya mal olduğu yönünde bilgi aldık. Bu konuyu Büyükşehir'e sorduk, cevap bekliyoruz. Ankapark işletmeye açılabilirse 3 bin personel gerekiyor. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme gideri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması, oyuncakların bakım onarımı hesaplandığında, işletme giderleri yıllık bir milyar liraya yaklaşacak. Parktaki oyuncaklar da paslandı. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak, Atatürk Orman Çiftliği'ne iade edilmeli, sorumluları yargılanmalı'' dedi.

Ankapark'ı ‘'İsrafpark'' olarak niteleyen Candan, Atatürk'ün mirası Orman Çiftliği arazisinde yapılan bu tesisin hukuksuz olduğunu da savundu. Ankapark'ın, Ankara'ya yılda 10 milyon turist getireceği, dünyada eşi benzeri olmayacağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceği iddia edilmişti…

ANKAPARK DEĞİL İSRAFPARK

Parktaki 240 adet dinozor maketine 10 milyon lira harcanırken yeni başkan Mustafa Tuna bu maketleri kaldırdı. Bir ortak girişim grubu Ankapark'ın işletme ihalesini yıllık 26 milyon 400 bin lira karşılığı 29 seneliğine aldı. İhale geçen yıl eylül ayında sonuçlanmasına rağmen henüz açılamayan Ankapark'ın kirası, her yıl ÜFE oranında artacak. Parkın 31 Mart yerel seçimleri öncesi açılacağı belirtilirken Ankapark'taki oyuncakların paslandığı ve güvensiz olduğu bu nedenle kazalara yol açacağı da öne sürülüyor.