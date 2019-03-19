Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Atatürk’ün adı anılmayınca albay, salonu terk etti! | Son dakika haberleri

Avcılar’da düzenlenen Çanakkale Zaferi anma etkinliğinde, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül, yapılan duada Atatürk’ün adı anılmadığı için salonu terk etti.

18:51 -
Haberler Gündem

Çanakkale Zaferi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği anma programında gerginlik yaşandı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü DUYDUN MU SEN HİÇ?”

abc gazetesi’ndeki habere göre; Şehitler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmaması üzerine, Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül'ün, duayı yapan öğretmenin yanına gidip, “Mustafa Kemal Atatürk’ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?” diyerek salonu terk etti.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİASI

Öte yandan Albay İrevül hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:28 19.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more