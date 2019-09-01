‘Atatürk’ün resmini camiden indirmem’

Trabzonlu Ali Sait Yılmaz, yaklaşık 20 yıldır Yenimahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği Başkanlığı yapıyor. Her milli bayramda camiye Türk Bayrağı astıklarını söyleyen Yılmaz, 29 Ağustos akşamı Zafer Bayramı için cami duvarına Atatürk posteri de astı. Ama 30 Ağustos sabahı Yılmaz'a müftülükten “O resmi kaldırın” telefonu geldi. İki kez arandığını anlatan Yılmaz, “İndirmiyorum” dedi, 30 Ağustos boyunca bayrak ve Atatürk posteri cami duvarında asılı kaldı. Yılmaz, olayı şöyle aktardı:

‘ATATÜRK DİYEMEDİLER'

“Atatürk bayrağımız bugüne kadar yoktu. Bir arkadaşımdan 30 Ağustos için ödünç aldım. 30 Ağustos'ta önce cami imamını aramışlar. Sonra ben İl Müftülüğü'nün telefonundan arandım. Müdür olduğunu söyleyen kişi ‘O resmi kaldır' dedi. ‘Hangi resmi?' diye sordum. Atatürk denilmedi, ismini dahi söylemediler. Ben de ‘Kaldırmam' dedim. Saat 19.00 gibi Trabzon Müftü Yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi, özel cep telefonundan aradı. ‘O resmi kaldırın. Bayrak dursun orada. Yola asın o resmi de' dedi. ‘Neden?' diye sordum. ‘Bayrak bizim simgemiz' dedi. ‘Atatürk bizim kurtarıcımız, Cumhuriyet'in kurtarıcısı' dedim. Bana ‘Terbiyesizlik yapma' dedi.”

BAYRAM SONRASINDA KALDIRDILAR

Ali Sait Yılmaz, her milli bayramda camiye Türk Bayrağı astıklarını, bu yıl ilk kez ödünç aldıkları Atatürk posterini de cami duvarına astıklarını söyledi. Bayrak ve Atatürk posteri, bayram sonrası kaldırıldı.

Camide ‘Atatürk'süz hutbe' tartışması

Diyanet'in, Ulu Önder Atatürk'süz 30 Ağustos hutbesi Ankara'daki bir camide tartışmaya neden oldu. Yenimahalle'deki Harb İş Sitesi'nde bulunan camide, hutbeye tepki gösteren bazı vatandaşlar imamla tartışıp camiyi terk etti. Bazı vatandaşlar da camiyi terk edenlere tepki gösterince itişmeler yaşandı. Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan MHP eski Milletvekili Sinan Oğan “Camilerimizi, cemaatimizi düşürdüğünüz duruma bakın. Ey Diyanet, Atatürk ve Türk Milleti'nin adının hutbelerden çıkarılması için nasıl bir kin içindesin?” ifadesini kullandı.