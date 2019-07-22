AYM’den TSK’nın ‘bir numarasını’ etkileyecek karar

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay ile 121 Milletvekili, bu maddenin iptali istemi ile AYM'ye dava açtı. AYM iptal kararı verirse Orgeneral Yaşar Güler'den sonra 31. Genelkurmay Başkanı olacak isim de etkilenecek ve Genelkurmay Başkanı olmak için Kuvvet Komutanlığı yapma şartı aranacak. Bu durumda teamüllere göre Güler'den sonra Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar oturacak.

5 KHK'NIN İPTALİ İSTENİYOR

CHP, darbe girişiminin hemen ardından peş peşe çıkarılan 8 KHK'dan 5'inin iptali için AYM'ye başvurmuştu. CHP'nin iptalini istediği KHK'lardaki bir diğer düzenleme de “Pasaportuna el konulan kişilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde iptal edilmesini” öngörüyor.

Ayrıca tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinin savcı kararıyla, sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesi, tutuklu ile avukatın birbirleriyle paylaştığı belge örneklerinin alınması, görüşmeler gün ve saat sınırı konulabilmesi de iptali istenen düzenlemeler arasında yer alıyor. OHAL döneminde karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin, hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun olmadığına ilişkin düzenlemenin de iptali isteniyor.