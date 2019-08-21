Ayşe Pınar Köksal vefat etti

Köksal Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı, Petkontur AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, bestekâr ve eczacı Ayşe Pınar Köksal, evli ve 2 çocuk annesiydi. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanısıra Türk sanat müziği bestecisi olan Pınar Köksal, Türk sanat müziği eserlerinin çok seslendirilmesi konusundaki çalışmaları ile de biliniyor. Köksal'ın yapıtlarından 26 adedi çok seslendirildi. Merhume'nin cenazesi bugün Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye çelenk gönderilmemesi istendi.