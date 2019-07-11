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Baca filtresi 4 yıldır çalışmayan santral zehir saçıyor

Bursa Orhaneli’ndeki termik santralin vatandaşların sağlığını tehdit etti iddiaları meclis gündemine taşındı. 4 yıl önce özel bir şirkete devredilen santralin baca filtrelerinin çalışmadığı belirlitildi. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrasında bölgedeki kanser vakalarının arttığı ve bölge tarımının olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Halil ATAŞ / Bursa
16:37 -
Haberler Gündem
Baca filtresi 4 yıldır çalışmayan santral zehir saçıyor

1992 yılında Bursa Orhaneli'de kurularak faaliyete geçen Orhaneli Termik Santrali'nin vatandaşların sağlığını ve çevreyi bozacak şekilde üretim yaptığı iddiaları üzerine konu TBMM gündemine taşındı. 22 Haziran 2015 tarihinde özel şirkete devredilen santralin baca filtrelerinin hala çalıştırılmadığının gözlemlendiğini belirten CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, fitrenin neden çalıştırılmadığını sordu.

“ŞİRKETE NEDEN DENETİM YAPILMIYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevaplaması istemiyle verilen önergede, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın ve Bursa Tabip Odası'nın yaptığı incelemeler sonucunda bölgede kanser oranlarının arttığına dikkat çeken Aydın, şirketin maliyet nedeniyle yeniden santralin filtrelerini devre dışı bıraktığı ve herhangi bir denetim yapılmadığı iddialarını dile getirdi.

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın konuyu meclis gündemine taşıdı.

“SANTRALDEN NEDEN SİYAH GAZ ÇIKIYOR?”

Önergede şu soruların cevaplanması istendi:
“Orhaneli Termik Santrali'nde çıkan siyah gazın ve yükselen dumanların nedeni nasıl açıklanmaktadır? Santralin filtrelerinin çalışmadığı söylenmektedir. Filtrelerin çalışmama gerekçesi nedir? Termik santrale neden denetim yapılmamaktadır? Yapıldıysa tespit edilen hususlar nelerdir? Santraldeki üretim kapasitesinin son durumu nasıl açıklanmaktadır? Üretimde düşme var mıdır? Varsa bunun gerekçesi nedir?”

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