Bakan Çavuşoğlu’ndan askeri üniformalı fotoğraf

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaştığı fotoğrafın altına Namık Kemal’in ‘Vatan Şarkısı’ adlı eserinden bir bölüm koydu. Bu bölümün Türkçesi şöyle:

Ecdadımızın heybeti tüm dünyada bilinir. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!

‘Ayşe Tatile çıktı’ ile başlayan tarihi barış harekatı…

20 Temmuz 1974 tarihinde barış getirmek için Kıbrıs’a çıkan Türk Ordusu, harekata dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in, kızının adını vererek tarihe geçen “Ayşe tatile çıktı” mesajı başlamıştı. Ankara kulislerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kamuflaj ve bereli fotoğraf paylaşması da harekat başlıyor şeklinde değerlendirildi.