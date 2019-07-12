Bakanlık, CHP’li belediyelerin özel kalem atamalarını onaylamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis oturumlarında yaşanan tartışmalar sırasında dikkat çekici bir gelişme de ortaya çıktı. Meclis oturumu sırasında söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İstanbul'da CHP'li 14 ilçe belediyesinde özel kalem müdürü atamalarının 31 Mart seçimlerinden bu yana 3.5 ay geçmesine karşın onaylanmadığını, AKP'li belediyelerde ise atamaların bir hafta içinde onaylandığını açıkladı.

Subaşı “Kavga istemiyoruz, işlerin önünü tıkamayacağız, ele ele verelim bunlar çok güzel söylemler. Bunu pratikte görmek istiyoruz. Bugün gündemler konuşulacak göreceğiz. 14 belediye başkanı var CHP'li ve hiçbirinin özel kalem müdürünün atanması daha onaylanmadı. 3-3.5 ay geçti. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir tane bile özel kalem müdürünün atamasını onaylamadı. Neden tıkıyor bunu? AKP'li belediyelerde neden bir hafta içinde bitti? AKP'li belediyelerde böyle bir sorun yok. Şirketlere neden müdahale ediliyor. İkide bir genelgeler çıkıyor” diye tepki gösterdi. Özel kalem müdürlerinin atamaları onaylanmadığı için fiilen çalışmalarına karşın 3.5 aydır maaş da alamadıkları öğrenildi.

İSTANBUL'DAKİ CHP'Lİ BELEDİYELER

İstanbul'da 14 CHP'li ilçe belediyesi şöyle: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli.