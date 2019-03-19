Bekçi alımı başvuruları başladı! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru ücreti kaç lira?

Bekçilik başvuru şartları, bekçilik başvuru ücreti merak konusu… Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Adayların görev yapmak istediği il kontenjanını başvuru ekranından seçmesi gerekir. Bekçi alımı adayları başvuru sürecini e Devlet üzerinden yapacağı için sisteme kayıtlı olması gerekir. e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili

şubelerden alınabilir.

BEKÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak.