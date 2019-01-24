Belgrad Ormanı’ndan geçecek tren hattının planları iptal edildi

1. Dünya Savaşı yıllarında kullanılan Haliç'ten Karadeniz sahiline uzanan tren hattını yeniden canlandırmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan “Haliç-Kemerburgaz – Karadeniz Sahili Raylı Sistem Hattı” projesi için 1 Şubat 2017'de ihale açılmıştı.

Yapım maliyeti 463 milyon 207 bin TL olan hattın ihalesi 12 Haziran 2017 günü iptal edilmişti. İhalenin, dekovil hattının mevcut haliyle uygulanmasının “kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması sonucunu doğurabileceği…” gerekçesiyle iptal edildiği açıklanmıştı. Dekovil hattının projesini çizmek için 392 bin lira harcanmıştı. 1500 ağacın kesilmesine neden olacak hat, tarihi su kemerlerinden ve sit alanlarından geçecekti. İhalesi iptal edilen proje 18 Ocak 2019 tarihli İBB Meclisi'nde yeniden gündeme geldi.

PLAN OYBİRLİĞİ İLE İPTAL

İBB Meclisi'nde oylanan komisyon raporunda, 2016 yılında yapılan plan değişikliğinden bugüne geçen süre içinde eksik nüshaların tamamlanması ve güzergaha ilişkin güncel bilgiler ile projenin nihai durumuna ilişkin bilgi istendiği kaydedildi. Konu Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne iletildi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İBB'ye gönderdiği yazıda projeden vazgeçildiğini belirterek plana ilişkin meclis kararının iptal edilmesini istedi. Eyüp, Kağıthane, Sarıyer ilçelerinden geçmekte olan Haliç-Kemerburgaz Sahili Raylı Sistem Hattı projesine ilişkin imar planlarının Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün söz konusu projenin iptaline ilişkin yazıları doğrultusunda 2016 yılındaki meclis kararı yeniden değerlendirilmek üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar Komisyonu ortak raporunda dekovil hattına ilişkin imar planı değişikliği teklifi resmen iptal edildi. 18 Ocak 2019 tarihli meclis oturumunda karar oy birliği ile alındı.

3 KM'LİK HATTA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Dekovil projesinin ihalesinin iptal etmesinin ardından Kağıthane Belediyesi hattı 3 km'lik bir hatta dönüştürerek ihaleye çıkarmıştı. Kağıthane Merkez Mahallesi ile Eyüpsultan Caddesi arasında 3 km'lik nostaljik, güneş enerjisi ile çalışacak raylı sistem projesi ihalesi 27 Kasım 2018 tarihinde düzenlendi. Yaklaşık maliyeti 13 milyon 236 bin 305 TL olan ihaleye en uygun teklifi 8 milyon 850 bin TL ile Metroray İnşaat verdi. Hattın 90 gün içinde tamamlanması planlanıyor.