Beşiktaş katliamı sonrası toplanan bağışlar nerede?

Üç yıl önce bugün İstanbul Boğazı korkunç bir patlama sesiyle yankılandı.

Saat 22.15’te, Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena’nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti. 45 saniye sonra ise Maçka Parkı’nda bir canlı bomba kendini patlattı.

242 kişinin yaralandığı, 40’ı polis 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü PKK’nın metropol yapılanması Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş tedavi gördüğü hastanede 2.5 yıl sonra şehit oldu.

İçinde bulunduğu bombalı aracı infilak ettiren teröristin Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı Kadri Kılınç (27) olduğu, Maçka Parkı yakınlarında kendisini patlatan canlı bombanın da Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Burak Yavuz (20) olduğu tespit edildi.

Saldırıyı planlayan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ ve ‘tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme’ suçlarından 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TOPLANAN BAĞIŞLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Katliamın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyada 52 milyon TL tutarında bağış toplanmıştı.

Toplanan paranın, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra kurulan, yeri ve yöneticileri belli olmadığı için tartışmalı bir hal alan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına aktarılmasına karar verildiği ortaya çıktı.

VAKFA AKTARILMAK İSTENİYOR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, aradan üç yıl geçmesine karşın bağışlarının hak sahiplerine ulaştırılmadığını belirterek ” Bu para hâlâ kurulamayan, sahte adresler açıklanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmak isteniyor. Bağışların bu vakfa aktarılması hukuksuzdur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen haftaki grup toplantısında şunları söylemişti:

“2016’daki terör saldırısında bir aileye, çocuğunu kaybetti diye terör mağduru diye aylık bağlıyorlar. Aylık diyeceksiniz ki ‘Herhalde bir 3-4 bin TL vardır’ diyeceksiniz. 121 lira 96 kuruş. 52 milyon TL para topladılar, bağladıkları aylık 121 lira 96 kuruş. Şimdi Saray’da oturanlara seslenmek isterim. Sizde vicdan var mı? Sizde ahlak var mı?”