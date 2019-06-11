Binali Yıldırım’ın sildiği ekümeniklik tweeti sosyal medyada tartışmalara neden oldu!

Binali Yıldırım Ortodoks Hristiyanların kutladığı isim günü münasebesiyle paylaştığı mesajında, “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” demişti.

İlk paylaşımındaki ‘ekümenik’ ifadesini silen Yıldırım sonraki mesajında, “Fener Rum Patriği Sayın Bartholomeos’un isim gününü kutlar, kendisine sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

EKÜMENİKLİK TARTIŞMALARI

Ortodoks Kilisesi’nin ekümeniklik hakkı hakkında yaşanan tartışmalar Lozan Barış Anlaşması’na kadar uzanmaktadır.

Tartışmaların odağında ise Rum Kilisesi’nin ‘ekümeniklik’ ünvanını kazanması sorası kilisenin Vatikan gibi bağımszılık kazanma çabasına girebileceği iddiaları.

Diğer yandan ekümenikliğin siyasi değil yalnızca dini bir birleştiriciliği ifade ettiği de öne sürülüyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümenik olmasını başta Yunanistan olmak üzere çeşitli AB ülkeleri de desteklerken ülkemizdeki patrikhane böyle bir ünvana sahip değildir.