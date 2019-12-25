Binlerce iletişim fakültesi mezunu işsiz

Basın kartı taşıyan gazetecilerin sadece yüze 10'unun İletişim Fakültesi mezunu olduğu anlaşıldı. Halen 12 bin 935 basın kartı sahibinden bin 350'si iletişim mezunu bulunuyor. CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin bilgi edinme yasası kapsamındaki sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, 8 bin 445 gazetecinin de lisans mezunu olduğunu bildirdi. Türkiye'de 67 iletişim fakültesi olduğunu belirten İlgezdi, “Türkiye'de basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10'u iletişim fakültesi mezunu. Binlerce mezun da işsiz” dedi.

CİMER'den verilen bilgiye göre basın kartlıların eğitim düzeylerini lisans ve üzeri 8 bin 445, ön lisans bin 117, lise 2 bin 716, ilkokul 391, bilinmeyen 887 olarak açıklandı. Lise mezunu basın kartlı sayısının, iletişim fakültesi mezunlarından 2 kat fazla olduğu da ortaya çıktı.

CHP'li İlgezdi, genç ve eğitimli işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirterek, “Yılda 10 binden çok mezun veren iletişim fakülteleri en çok istihdam sorunu yaşayan bölümlerden biridir. Türkiye'de planlama yapılmadan açılan fakülteler, gençleri işsizliğe itiyor. Ülkemizde 67 İletişim fakültesi var, yılda 10 binden fazla mezun, işsizlikle baş başa kalıyor” dedi.