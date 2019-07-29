Bir apartman bile Akkuyu’dan daha ciddi yapılıyor

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali, beton zemininde oluşan çatlakların dolgu yapılarak giderilmesi tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, tüm dünyada ses getiren Çernobil dizisinin afişini değiştirerek Akkuyu'ya uyarladı.

Antmen, “Mersin Akkuyu'da her gün yeni bir ihmal, tehlike haberi alıyoruz. Nükleerin kendisi zaten büyük bir felaket iken liyakat yerine tarikat diyen bu iktidar anlayışla Mersin'e Nükleer Santral yapmak Türkiye'ye ne zaman patlayacağı belli olmayan atom bombası bırakmak demek” dedi. Çernobil dizisinin Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi anlattığını hatırlatan Antmen, “Dönemin iktidarına ve sorumlularına dizi içinde yer verilmiş. Allah korusun, yıllar sonra da Mersin Akkuyu'da yaşanabilecek bir nükleer felaket sonrası, bu defa da Akkuyu diye bir dizi yapılır mı? Gelecek kuşaklar cennet Mersin'in nasıl cehenneme döndüğünü mü izleyecek?” diye sordu. Antmen, “Akkuyu'da reaktörün oturacağı alan iki kere yıkıldı. Akkuyu Nükleer santralinden vazgeçmek için daha ne bekleniyor? Akkuyu'da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil, yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun, ileride bir gün yaşanan facianın dizisi çekilmesin, Mersin Çernobil olmasın” dedi.

ÜNLÜ DİZİNİN AFİŞİNİ BÖYLE DEĞİŞTİRDİ

CHP'li Antmen, “Reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil, yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun. Düzenlediği afişle Mersin Çernobil olmasın” dedi.