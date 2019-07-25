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Bir başkan-müdür vakası daha

İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın meclis kararıyla kendisini belediye şirketine maaşlı müdür olarak atamasının ardından benzer bir tartışma da Bursa'da yaşandı. Orhaneli ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ali Aykurt’un, yine aynı belediyenin şirketine kendisini müdür olarak atadığı ortaya çıktı. Başkan Aykurt'u ilk eleştiren “Etik değil" diyen Orhaneli Belediyesi'nin AKP’li eski başkanı İrfan Tatlıoğlu oldu. AKP'li Aykurt ise, "Hesapları bizzat takip edebilmek için devraldım, ücret almıyorum" açıklamasında bulundu.

Halil ATAŞ / Bursa
09:30 -
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Bir başkan-müdür vakası daha

AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın şirket müdürü olmasını eleştiren paylaşımının altına, eski belediye başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Maalesef Orhaneli belediye Başkanı da öyle. Etik değil” yorumunda bulundu.

“ŞAHSIMI VE KURUMUMUZU ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR”

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şahsının ve kurumunun zan altında bırakıldıklarını ifade etti. Aykurt, “Sosyal medyada karşılaştığım bir haberde, Cemile Taşdemir hanımefendinin yazdığı, CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanının kendisini Belediye şirketine müdür yapıp çift maaş alacağını ifade eden paylaşımına önceki dönem Belediye Başkanımız İrfan Tatlıoğlu’nun “Maalesef Orhaneli belediye Başkanı da öyle. Etik değil” cevabını yazarak şahsımı ve kurumumuzu zan altında bırakmıştır” dedi.

“HESAPLARI BİZZAT TAKİP EDEBİLMEK İÇİN DEVRALDIM”

Aykurt, belediyeye bağlı olan şirketin hesaplarını bizzat takip edebilmek için müdürlük yetkisini aldığını belirterek, “Yerel seçimler sonrasında görevi devraldığımız ilk günden itibaren ilçemiz için canla başla çalışmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda Belediyemize bağlı olan şirketimizin borç içinde olması sebebiyle bizzat takip ve kontrol etmek üzere Belediye Meclisimizden aldığım yetkiyle müdürlük görevini devraldım” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET ALMIYORUM”

“Yetkiyi alırken ücret almadan bu görevi devralacağımı tüm meclis üyelerimize beyan etmiş ve bu şekilde görevi devralmış bulunmaktayım” diyen Aykurt, “Kısa süre içerisinde de borçlu olan belediye şirketimizi kâr eder duruma getirmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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