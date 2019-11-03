Bir SİT alanı daha yapılaşmaya açılıyor!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı'nın doğal SİT statüsü değiştirilerek, Doğal SİT – Nitelikli Koruma Alanı ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 23 Ekim 2019 günü aldığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alarak yürürlüğe girdi. Değişikle parkta yapılaşmanın da önü açılmış oldu.

Her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği 400 bin metrekarelik Soğanlı Botanik Parkı 1998 yılında açıldı

Birinci derece SİT alanı olan parkta, Japon, Fransız, İngiliz, gül ve kaya bahçeleri, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi bölümler yer alıyor.150 türde 8 bin ağaç, 27 çeşit gül, 76 tür çalı, 20 tür örtücü bitki bulunuyor. Bünyesinde otel ve restoran olarak hizmet veren 17-19 yüzyıl Bursa konaklarının modellendiği bir bölümün de yer aldığı parkta Koşu ve yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet parkurları, çocuk oyun, otomobil pisti, spor aletleri gibi etkinlik alanlarının yanı sıra suni gölet de bulunuyor.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR



Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal SİT alanlarının statülerini yeniden belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017-99 sayılı İlke Kararı'na göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen yerlerde düşük yoğunluklu konut ve turistik tesislere izin veriliyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle bu alanlarda seracılık, kültür balıkçılığı, entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu yapılabilecek. Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılmasına da olanak sağlayan yeni düzenleme, doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınmasına ve bu amaçla ocak açılmasına da izin veriyor.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olan yerlerin kullanım koşullarını belirleyen ilke kararına göre ayrıca çevre düzeni planında belirlenen şartları aşmamak kaydıyla ve koruma amaçlı imar planına gerek olmaksızın kullanım izni verilebiliyor.