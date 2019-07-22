Bülent Arınç’ın maaşı açıklanmadı!

Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan'ın da yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine aylık 18 bin lira maaş ödeneceğine ilişkin tartışma sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ödeme miktarı Cumhurbaşkanınca belirleniyor” dedi ve maaş miktarını açıklamadı.

Oktay, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın bu konudaki soru önergesini cevapladı. Ancak ‘'Yüksek İstişare Kurulu kaç kişiden oluşacaktır? Üyelerin seçilme şartları nedir? Üyelerin başlangıç maaşı ne kadar olacaktır? Bütçeden ne kadar ödenek ayrılmıştır?” sorularına yanıt vermedi. Maaş miktarı konusundaki yetkinin Cumhurbaşkanında olduğunu söylemekle yetindi. Kurul üyelerinin sayısı hakkında da bilgi vermedi.

SAYDAMLIK İLKESİ

Kurulun üyeleri ve alacakları maaşlar tartışmalara neden olunca CHP'li Karaca, soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Karaca, ‘'Devletin en üst makamı olarak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan bir kurulun belirsiz olması, hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. Mali saydamlık ilkesi de idarenin en temel ilkelerinden biridir” dedi.

Önergeye cevap veren Fuat Oktay ise, ‘'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu,1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararnamenin 4/A maddesinde düzenlenmiştir. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanacaklarda aranacak nitelikler, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenmiştir. Kurulun üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır, çalışma usul ve esasları ile üyelere yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir” demekle yetindi.

‘EDEPSİZLER’ DİYE ÇIKIŞMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç, maaşıyla ilgili tartışma açanları “Edepsizler” diye azarlamış ve “Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mağdur olan binlerce kişi var” diyerek aldığı maaşın yarısını “KHK mağdurlarına” vereceğini açıklamıştı.