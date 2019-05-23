Canan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis istendi

Sabah’ın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu’nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

SORUŞTURMA GEÇEN SENE BAŞLADI

Hazırlanan iddianamede suç tarihi olarak 2012-2017 yılları gösterilirken Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.

SOSYAL PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 15 Ocak 2018 tarihli tespit raporunda Kaftancıoğlu’nun Twitter’da ‘ccanannnn’ rumuzuyla yaptığı paylaşımlarına yer verildi. Kaftancıoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımların ayrı ayrı incelenmesi sonucunda bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başbakan olduğu döneme ait olduğu belirtildi.