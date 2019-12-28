Çavuşoğlu: Libya’yı da Suriye yapmak istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda 2’si Türk vatandaşı 80 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

“TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ”

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz.

* Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun 2022 yılında üretimine başlayacağı otomobille ilgili şunları söyledi:

* Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

* Avrupa bunu konuşuyor.

* Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki ‘Türkiye’den önce piyasaya girebilir miyim?’ diye.

* Biz artık dengeleri değiştiriyoruz.

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“LİBYA’YI DA SURİYE YAPMAK İSTİYORLAR”

Türkiye’nin uluslararası anlamda önemli bir aktör haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

* Libya’yı da Suriye yapmak istiyorlar.

* Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir.

* İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok.

KKTC AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değinirken de şu ifadeleri kullandı:

* Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım.

* KKTC’nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz. AA