CHP İzmir adayı Tunç Soyer projelerini açıkladı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerinin ilk etabını 26 Şubat sabahı Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen “birinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaştı.

Soyer konuşmasında “İki ana hedefe hizmet eden çok sayıda proje geliştirdik. Bunların bir kısmını bugün, diğerlerini ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ikinci ve üçüncü cemre buluşmalarımızda paylaşacağım” dedi.

İzmir Adayı Soyer birinci cemre projelerinin ilk etabını sosyal projeler, demokrasi, kentin planlanması ve yenilenmesi, sürdürülebilir ulaşım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür sanat, dünya kenti İzmir başlıkları altında açıkladı. Soyer, “ikinci cemre” buluşmasında buna tarım, kırsal kalkınma ve turizm gibi yeni başlıkların da ekleneceğini söyledi.

İZMİR GENELİNDE REFAHIN EŞİTLENMESİ

Soyer, projeleriyle ilgili olarak “İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurarak İzmirle ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız” dedi.

98 PROJE

Soyer'in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek için kesinleştirilmiş ve bütçesi hazırlanmış metro ve tramvay yatırımları, bağlantı yolları ve alt geçit gibi çok sayıda yatırım bulunuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınlarını, emeklileri, gençleri ilgilendiren çok sayıda çalışma Soyer'in vizyonu arasında yer alıyor. Soyer, doğanın korunması ve İzmirlilerin doğayla birlikte yaşaması için de yepyeni çalışmalar açıkladı.

Soyer yaptığı konuşmada “Göreceksiniz, İzmir'de yapacaklarımız yalnızca İzmir'in değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir'de geleceğin Türkiye'si hayalimiz gerçek olacak” dedi.

“İZMİR ATATÜRK İLKELERİNİ POMPALAYAN YÜREK OLACAK”

Soyer'in şu sözleri ise büyük alkış aldı: “Mustafa Kemal'in Samsun'a ulaştığı o kutlu günden, 19 Mayıs 1919'dan bu yana 100 yıl geçti. İzmir onun açtığı hürriyet yolundan asla ayrılmadı. Ne mutlu ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından tam 100 yıl sonra almaya talibim. Bu değerli göreve, bu şehrin binlerce yıllık tarihinden ve bir asırlık özgürlük mücadelesinden aldığım kudretle aday oldum. 100. yıldan başlayarak Cumhuriyet'in değerlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini tüm Türkiye'ye en güçlü şekilde yeniden, yeniden, yeniden, yeniden anlatacağız. 100. yılda İzmir'den çıkan ses, doğan güneş Türkiye'ye yeniden umut olacak, İzmir bu değerleri ve ilkeleri gelecek yüzyıllara tazeleyerek pompalayan yürek olacak.”

Soyer’in konuşmasından satırbaşları şöyle;

İzmir’in farklı düşünce ve kültürleri birleştiren bir liman olma özelliğini hiç kimse elinden alamaz. Hiç kimse İzmir’i tek tipleştiremez. Kimse İzmir’e köklerini unutturamaz. İzmir’in insanları asla buna izin vermez. İzmir özgürlükler şehridir. İzmir demokrasinin limanıdır. İzmir, kardeşlik ve barışın kentidir.

İzmir’den yakacağımız ateş har olup, önce Anadolu’ya sonra da tüm Akdeniz’e yayılacak. Göreceksiniz İzmir’de yapacaklarımız, Türkiye genelinde başka bir ekonomi ve siyaset anlayışının temelini oluşturacak.

İzmir projelerimizin iki ana prensibi var; Birincisi İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi, şehrin kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahının arttırılması. Bu iki ana hedefe hizmet eden çok sayıda proje geliştirdik. Bunların bir kısmını bugün, bir kısmını da ileriki günlerde paylaşacağım.

SOSYAL PROJELER

– Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini destekleyeceğiz

– Halk gıda kooperatifi kuracağız.

– Halk süt uygulamasını başlatacağız.

– Süt kuzusu projesini büyüteceğiz.

– Halk taşıt projesini başlatacağız.

– Engelli dayanışma evleri kuracağız.

– Mesleki beceri eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz.

– Kırsal üretimi destekleyeceğiz.

– Kooperatifleri e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açacağız.

DEMOKRASİ

Demokrasi olmadan kalkınma olmaz…

– STK, ilçe belediyeleri ve halkımızla birlikte karar alacağız.

– İlçe belediyeleri ile eş güdüm içinde çalışacağız.

– 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gideceğiz.

– Kurum içi iletişimi mükemmel hale getireceğiz.

– İzmirlilerin öncelik ve tercihlerini karar alma süreçlerine dahil edeceğiz.

KENTİN PLANLANMASI VE YENİLENMESİ

Güvenli, huzurlu ve estetik bir şehir hepimizin özlemi.

Bir şehrin dönüştürülmesi sadece eski binaları yıkmak değil. Asıl olan şehrin atıl yerlerini; parklarını, fabrikalarını yeniden hayata geçirmektir.

Depreme dayanaklı estetik görünüme sahip yapılaşmaya gideceğiz. Plansız kaçak yapılaşmayla uydu teknolojisini kullanarak mücadele edeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

– Raylı sistem ağını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

– Buca’yı metroya kavuşturacağız.

– Halkpınar-Otogar metrosunu yapacağız.

– Çiğili’ye tramvay getireceğiz.

– Kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

– 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız.

– Alternatif yeni ana arterler açacağız.

– Otopark kapasitesini 100 bine çıkaracağız.

DOĞA

– Gediz Deltası için UNESCO’ya başvuracağız.

– Körfez Dönüşümü Projesi’ni gerçekleştireceğiz.

– İzmir Deniz projesini hayata geçireceğiz.

– Yeşil bir İzmir yaratacağız.

– Kişi başına düşen yeşil miktarını 30 metrekareye çıkaracağız.

– 2,5 milyon metrekare yeni yeşil alan yaratacağız.

– Yeni ve modern bertaraf tesisleri kuracağız.

– Katı atık yönetiminde ilçelerle koordinasyon sağlayacağız.

ALTYAPI

– Yağmur suyu ayrıştırmayı tamamlayacağız.

– İleri biyolojik arıtma tesislerimizi çoğaltacağız.

– Atık pompa istasyonları ve koku giderme üniteleri kuracağız.

– Eskiyen altyapıları yenileyeceğiz.

– İklim değişikliklerine uygun altyapı yatırımları yapacağız.

– Yol ve altyapı sorunlarının hızlıca giderilmesini sağlayacağız.

– 2019-2024 arası, rekor asfaltlama yılları olacak.

– Kurumların bir plan çerçevesinde çalışmasını sağlayacağız.

ENERJİ

– Enerji kooperatiflerine destek vereceğiz.

– Alternatif, temiz enerji politikalarına öncelik vereceğiz.

– Güneş enerjisi kullanımına öncelik vereceğiz.

– Karbon salınımını yüzde 20 azaltma hedefine ulaşacağız.

– Belediye hizmet araçlarını kademeli olarak elektrikli hale getireceğiz.

– Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını arttıracağız.

– Ticari taksi ve minibüslerin elektrikli-hibrit olmasını sağlayacağız.

ÇOCUK VE GENÇLİK

– Çocuk köyleri kuracağız.

– İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kuracağız.

– Çocuk Belediyesi ve Gençlik Meclisi’ni hayata geçireceğiz.

– 20 Masal Evi açacağız.

– İhtiyaç sahibi ailelere eğitim-öğretim yardımı yapacağız.

– Başarılı öğrencilere teşviklerle destek vereceğiz.

– Öğrenci yurtları açacağız.

– Teknoloji ve iletişim üsleri kuracağız.

– Gençleri sosyal projelere entegre edecek teşvik ve destekler vereceğiz.

SPOR

– Uluslararası organizasyonlarla spor altyapısını geliştireceğiz.

– Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz.

– İzmir kulüplerine destek vereceğiz.

– Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa edeceğiz.

– Bütün çocuklarımızı sporla buluşturacağız.

– Alternatif spor ve doğa sporlarına öncelik vereceğiz.

– Doğa-çocuk keşif parkı ve kuşaklar arası etkileşim merkezi kuracağız.

KÜLTÜR-SANAT

– İzmir’i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz.

– İzmir Tarih projesini hızla ve etap etap uygulayacağız.

– Kültürpark’a kültürünü geri vereceğiz.

– Kültürpark’ı bir özgürlük ve yaşam alanı haline getireceğiz.

– İzmir’i tasarım kenti yapacağız.

– Şehir tiyatrosu kuracağız.

– Elektrik ve Havagazı fabrikalarını kültür vahası olarak konumlandıracağız.

DÜNYA KENTİ İZMİR

– Yeni ve özgün ihtisasa fuarlarına ev sahipliği yapacağız.

– Fuar İzmir’de her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

– Modern Kongre Merkezimizi inşa edeceğiz.

– E-Spor endüstrisinde yerimizi alacağız.

– Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapacağız.

– EUROPARC- Avrupa doğal ve kültürel miras ağına üye olacağız.

– Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracağız.

– EXPO’ya yeniden aday olacağız.

– İzmir’i Avrupa gençlik başkenti ve Avrupa kültür başkenti yapacağız.

– Akdeniz kentleri yönetim ağı kuracağız.

Birinci cemrede İzmir’e düşenler bunlar. İkinci ve üçüncü cemrede daha çok projelerimiz var.

Sonraki günlerde; ekonomi, tarım, turizm, teknoloji ve bilişim projelerimizi de anlatacağım.

Aşkla İzmir, aşkla Türkiye.