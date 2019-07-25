CHP’li başkan belediyenin borcunu 3,5 ayda 4,5 milyona indirdi

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Oktay, borçlarını ödemek için herhangi bir mülk satışı yapmadıklarının altını çizerek, “Alımlarda hassas davranıyoruz. Gider kalemleri düşürüldü. Gelir kaynaklarımızı ise gerektiği gibi kullanıyoruz. Örneğin, geçen yıl 480 bin lira civarında kiraya verilen su parklarını biz bu sene 4 milyon 800 bin liraya kiraya verdik. Emlak vergileri ve kiralardan gelen gelirleri borca yatırdık. Kesinlikle peşkeşe izin vermiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN YARDIMCILARINA TEK ARAÇ

Belediye başkan yardımcılarına bir adet makam aracının tahsis edildiğini söyleyen Oktay, “Ben zaten makam aracını zorunlu olmadığım zaman kesinlikle kullanmıyorum” dedi. Yatırımlar için borçlanacaklarını ancak borçlanmanın ‘yorgan ayak usulüne' göre olacağını aktaran Başkan Oktay, “Belediyenin geleceği açısından tabii ki yatırımlar yapmak zorundayız. Bunun için hazır paramız olmadığından zorunlu olarak borçlanacağız ama ayağımızı yorganımıza göre uzatıp çok iyi bir fizibilite ile altından kalkacağız” ifadelerini kullandı.