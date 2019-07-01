CHP’li başkanlar kazandı, Sayıştay hatırladı: Belediyeler vakıflara para-bina veremez!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sıklıkla gündeme gelen belediyelerin hükümete yakın dernek ve vakıflara yaptığı yardımların yasal olmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, belediyelerin, dernek ve vakıflara para aktaramayacağı, taşınmaz tahsisinde bulunamayacağı belirtildi.

Bu karar, belediyelerden yararlananlara önemli bir darbe oldu. Belediyelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğine dikkat çeken uzmanlar, yalnız Sayıştay'a değil, halka da hesap verilmesi gerektiğini kaydettiler.

Belediyelerin elini rahatlatacak raporda şu uyarılar yer aldı:

Belediyeler, dernek ve vakıflara nakdi yardım yapabilir mi?

Hiçbir şekilde belediyeler dernek ve vakıflara doğrudan parasal kaynak aktaramaz. Zira, Belediye Kanunu'nda hangi giderlerin yapılabileceği açıkça belirlenmiş ve dernek ve vakıflara doğrudan parasal kaynak aktarımına izin verilmemiştir. Tek istisnası amatör spor kulüplerine ilişkindir. Belediye Kanunu'na göre belediyeler yalnızca spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapma yetkisine sahip.

Belediyeler dernek ve vakıflara taşınmaz tahsis edebilir mi?

Kanunlara göre belediyeler hiçbir şekilde dernek ve vakıflara doğrudan taşınmaz tahsis edemezler. Ancak İhale Kanunu gereği kiralama yapabilirler. Belediyeler mülkiyetindeki taşınmazlarını sadece kamu kurum ve kuruluşlarına ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edebilirler.

Dernek ve vakıflara taşınmaz tahsis edebilmesinin istisnası var mı?

Tek istisnası meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapılmasıdır.