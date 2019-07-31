CHP’li Çakırözer, Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenlere sahip çıktı

Anayasa Mahkemesi, ‘Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için yargılanan ve cezalandırılan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Eskişehir'de bildiriye imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerinden ayrılmak zorunda bırakılan yaklaşık 25 akademisyen “Eskişehir Okulu” altında kurdukları atölyeler ile eğitim vermeye devam etti. Bu şekilde akademiyi sokağa taşıyan Eskişehirli akademisyenler çeşitli atölyeler, dayanışma dersleri ve konferanslar ile akademik eğitimi üniversitenin dışına taşıdı.

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN İŞSİZ KALDI

CHP'li Çakırözer bildiriye imza atan akademisyenlerle, ihraç edildikten sonra kurdukları Eskişehir Okulu'nda bir araya gelerek AYM kararı doğrultusunda akademisyenlerin okullarına iadesinin yapılması çağrısında bulundu. Okullarından ihraç edildikleri 2016 yılından bu yana akademisyenlerin neler yaşadıklarına ilişkin bilgi alan Çakırözer, “Barış akademisyenleri haklarındaki yargılamalar 2 yılı geride bıraktı. Açılan yargılanmalar kapsamında 646 akademisyenden 204'ü için mahkûmiyet kararı verildi. 36 akademisyenin cezası ertelenmedi. 4 akademisyenin cezasında ise erteleme kararı verildi. Aradan geçen 2 yılda üniversiteler boşaltıldı. İmzasını çekmeyen akademisyenler maruz kaldığı baskı sonucu istifaya zorlandı. Çok sayıda akademisyen işsiz kaldı. Bilimsel çalışma için dahi olsa yurtdışına çıkamadılar. Pasaportlarına tahdit konuldu. Yurtdışına çıkanlar geri dönemedi. Kendi deyimleriyle sivil ölüme terk edildiler” dedi.

KARAR GERÇEK HAYATTA KARŞILIK BULMALI

AYM'nin akademisyenler için verdiği hak ihlali kararının tek başına yeterli olmadığını, gerçek hayatta karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Çakırözer, Anayasa Mahkemesi kararının Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki tüm davaları etkilemesi gerektiğini söyledi. Çakırözer, “Çünkü sadece fikirlerini ifade ettikleri için, bir bildiriye imza attıkları için insanlar cezalandırılmamalı, hapsedilmemeli, işlerinden edilmemeli. Beğenilir veya beğenilmez ancak fikirle mücadele sadece yine fikirlerle verilebilmeli. Demokrasi ve çoğulculuğu yaşatacaksak, fikir özgürlüğünü korumamız gerekir” dedi.

İHLAL EDİLEN TÜM HAKLAR İADE EDİLMELİ

Kararın ardından barış imzacısı akademisyenlerle Eskişehir'den çağrıda bulunan Çakırözer, “Metni imzaladıkları gerekçesi ile üniversitelerden ihraç edilen tüm akademisyenlerin okullarına geri dönmesi sağlanmalı. Üniversiteden ihraç edilen tüm akademisyenlerin okullarına iadesi sağlanmalı. Yurtdışından ülkesine dönemeyen akademisyenlerin dönüşleri sağlanmalı. Yurtdışı yasakları kaldırılmalı. İhlal edilen tüm hakları, mesela ihraç kaldığı süre boyunca alamadığı maaşı, yatırılmayan sosyal güvenlik primleri, manevi tazminat hakları iade edilmeli” şeklinde konuştu.