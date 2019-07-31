CHP’li Ceylan: Kaz Dağları’ndaki katliamın sponsoru Erdoğan

“SARAY ELİYLE DOĞANIN KATLİ TEŞVİK EDİLMİŞ”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madenciliğe Süper Teşvik belgesi verilme yetkisinin sadece Erdoğan'da olduğunu söyledi. Ceylan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ‘Sanayi Yatırımlarına Verilen Destekler Ve Teşvik Programları’ tebliğine göre illerin gelişmişlik sırasına göre 2. Bölgede bulunan Çanakkale'nin Alamos Gold – Doğu Biga Madencilik firmalarına 5. Bölge oranları ile ‘Süper Teşvik’ verilmiş. 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80'inci maddesiyle, bölgelerin teşvik oranlarını değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanına tarafından verilmekte. Kanadalılara yerli işbirlikçileri eliyle, 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği ve KDV istisnası sağlanmaktadır. Burada kimin nasıl bir çıkarı vardır ki ardından bırakacağı yıkım ve katliam şimdiden belli olan ve altın tükendiğinde bırakıp gidecek olan sözde yatırıma devletin tüm imkânları peşkeş çekilmektedir? Saray eliyle doğanın katli teşvik edilmektedir. Bu katliamın sponsoru saraydır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır” diye konuştu.

ÇEVRECİLER MADEN SAHASINDA NÖBETTE

Çanakkale Belediyesi öncülüğünde başlattığı Kaz Dağları için ‘Su ve Vicdan Nöbeti' sürüyor. Çevreciler, katledilen binlerce ağacın bulunduğu çadırlar kurarak sessiz bekleyişine devam ediyor. Çevreciler, sosyal maden hesaplarından, ağaç katliamına ilişkin tepkilerini sürdürüyor.