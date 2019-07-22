CHP’lilerden 52 gündür maaş ve tazminat alamayan işçilere ziyaret

Kestel ilçesinde bulunan ve 20 yıldır faaliyet gösteren Slam Tekstil fabrikası 30 Haziran'da kapatılmıştı. Fabrikanın izne çıktığını zanneden işçiler, süre bitiminde geriye döndüklerinde bomboş binayla karşılaşınca eylem yapmışlardı.Sendikaya üye oldukları için işveren tarafından cezalandırıldıklarını iddia eden işçilere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP İl Başkan Yardımcısı İlhan Ekinci, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet destek ziyaretinde bulundu.

85 BİN LİRA TAZMİNATI OLAN BİLE VAR

Konfeksiyon üretimi yapan işçilerin alamadıkları 2 aylık maaşlarının ve kıdem tazminatlarının ne olacağı merak edilirken, 6 bin ila 85 bin lira arasında kıdem tazminatı alacağı bulunan işçilere hitap eden Sarıbal, “Zaten ekmeğe çok zor ulaşılan bir dönemden geçiyoruz. İstediğimiz tek şey şu. Fabrika yöneticileri gelsin, oturulsun, bu iş nasıl bu hale geldi, buradan nasıl çıkarız, konuşulsun. Ama şu anda sesimize kulak verecek bir muhatap arıyoruz” diye konuştu.

“İŞÇİLER BU BOZUK DÜZENİN EN MASUM İNSANLARIDIR”

Sarıbal, her zaman emekten yana bir taraf sergilediklerini belirterek, “Türkiye’nin her yerinde emek mücadelesi veren arkadaşlarımızın yanındayız. Çünkü onlar bu bozuk düzenin en masum insanlarıdır, çoluk çocuğunun rızkı için çalışırlar. Bu bozuk düzenle mücadele etmekten başka yolumuz yok. Sendika burada, mücadelesini yapacak ama muhatap kim, nerede bunu bilmiyoruz. Şu anki talebimiz gelin, bu insanları mağdur etmeyin. Çünkü biliyoruz ki, bu fabrika zarar etmiyor. Belli ki bu fabrikanın kazanımlarını başka yerde tutuyorsunuz. Bu insanların tazminatlarını, iki aylık maaşlarını ödeyin. Çalışanlarla konuşacağız, sendikayla konuşacağız, sizlerin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET KAPANIŞI VERİLDİ AMA İŞÇİ ÇIKIŞI VERİLMEDİ

Şirket yönetiminin firmanın kapanışını verdiği ancak işçilerin SGK çıkışını vermediği öğrenildi. Sigorta çıkışı verilmediği için tazminat ya da işsizlik maaşı talep etme hakkını kullanamayan işçiler, acilen bir çözüm yolu bulunmasını istiyor.