Çifte maaş asile yasak vekile hak

Şırnak Şenoba'da 2017 yılı haziran ayında bir Tümgeneral ile 12 subayın şehit olduğu gün, TBMM'de Zeytincilik kanununa madde eklenerek, akademisyen vekillerin çifte maaş almaları sağlandı. Yasanın iptal istemi için yapılan başvuru ise, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a rağmen dün reddedildi.

Akademik unvanlı doktor, doçent ya da profesörler, herhangi bir meslekten emekli olduktan sonra, üniversitede öğretim üyeliği yaparsa, emekli maaşları kesiliyor. Milletvekilleri ise yasal düzenleme ile kendilerine ayrıcalık tanıdılar ve üniversitelerde çalışsalar da emekli vekil maaşını almaya devam ediyorlar. Bu yasanın iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava karara bağlandı.

BAŞKAN OYLAMADA KARŞI ÇIKTI

AYM Başkanı Zühtü Aslan ile üyeler Engin Yıldırım, Kadir Özkaya ve Şevki Hakyemez, “Kanun Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine aykırı, sosyal güvenlik sistemi deliniyor, haksız ayrımcılık yaratıyor, yasa iptal edilmeli” dediler. Ancak AYM'nin diğer 10 üyesinin oyu ile iptal istemi reddedildi. Böylelikle başta AKP eski milletvekilleri, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl olmak üzere halen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan eski vekiller, hem emekli, hem de akademisyen maaşı olmak üzere, çifte maaş almaya devam edecek.

‘YÜZLERİNE NASIL BAKACAKSINIZ?'

Bu yasa teklifi TBMM'de görüşülürken söz alan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Vekil öğretim üyeleri, emekli olup üniversiteye dönünce hangi yüzle arkadaşlarına bakacak? Onlar tek siz çift maaş alacaksınız. Emekli maaşı yetmediği için kamuya dönen garibanın emekli aylığı kesiliyor ama emekli vekillerin kesilmeyecek, yazıklar olsun” demişti.