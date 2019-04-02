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Sonunda başardı! İşte Cihangir’in yeni muhtarı

İstanbul Beyoğlu'nun Cihangir Mahallesi'nde, adaylığını açıkladıktan sonra ikamet kaydının silindiğini öğrenmesiyle hayatını şokunu yaşayan Adnan Bal, seçimlerden galip çıkarak muhtar oldu. Adnan Bal’ın ikamet kaydını silmekle suçlanan Sündüs Uluman ise 25 yıllık muhtarlığına veda etti.

Tugay SADAY
11:53 -
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Sonunda başardı! İşte Cihangir’in yeni muhtarı

İstanbul’un gözde yerlerinden olan Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi yerel seçimlerde ilginç olaylara sahne olmuştu. Cihangir Mahallesi muhtarlığına adaylığını koyan 35 yaşındaki Adnan Bal, oturduğu evden ikametinin silindiğini tesadüfen öğrenince hukuk mücadelesi başlatmıştı.

MUHTARI SUÇLAMIŞTI!

Durumu yargıya taşıyan Adnan Bal 25 yıldır muhtarlık yapan Sündüs Uluman'dan adaylığını engellemek için ikametini sildirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Adnan Bal, Cihangi Muhtarı Sündüs Uluman hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SEÇİME GİRMEYİ BAŞARDI

Öte yandan seçim çalışmalarına devam eden Adnan Bal, seçim kurulundan aldığı onayla 31 Mart'ta yapılan seçime girdi. 6 adayın yarıştığı Cihangir Mahallesi'nde kullanılan bin 836 oyun 560'ını alan Adnan Bal muhtar oldu.  En yakın rakibi ve ikametini sildirmekle suçladığı Sündüs Uluman ise 496 oy alarak 25 yıllık muhtarlığa veda etti. Uluman hakkında açılan soruşturma ise sürüyor.

“BEN DEĞİL BİZ KAZANDIK”

Sözcü'ye konuşan Adnan Bal, “Zorlu bir süreç yaşadık, ama Cihangir Mahallesi'nin desteğini gerek esnaf ilişkilerinde gerek komşuluk ilişkilerinde hep hissettim. Ben değil biz kazandık, birlikte başardık ve birlikte yöneteceğiz” dedi.

Eski muhtar Sündüs Uluman hakkında yaptığı şikayeti geri çekmeyeceğini belirten Bal, “Kaymakamlık soruşturma izni verdi ve kendisi hakkında soruşturma açıldı. Elbette haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bu sadece beni değil demokrasiye de karşı bir engelleme girişimidir” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 12:36 02.04.2019
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