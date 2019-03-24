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Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştı! Kül oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı. Tadilat aşamasındaki okul kül oldu.

21:16 -
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Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştı! Kül oldu

Yangın, tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi’nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan göründü.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPILDI 

Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi’nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul harabeye döndü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı. DHA

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