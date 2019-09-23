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Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde Başkent Hastanesi'ne götürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

12:19 -
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Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Yalçın “Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumdadır. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır” dedi.

2016’DA KALP AMELİYATI OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.

Devlet Bahçeli MHP Sağlık
Son güncelleme: 12:31 23.09.2019
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