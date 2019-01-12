Dinen caiz değilmiş: Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu Müdürü, “Dinen caiz olmadığı” gerekçesiyle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı.

Müdür Mehmet İpek öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için çalışanlara gönderdiği resmi yazıda, ‘Tüm öğretmenlerimize… Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim” dedi. İpek'in kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni de öğretmenlere verdiği de iddia edildi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Okul müdürü önce kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni öğretmenlere gönderiyor, ardından da resmî yazı ile topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere uyarı yazısı yazıyor. Bu akıl dışı uygulamayı yapan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır” dedi.

Taşçıer, “Kadınların topuklu ayakkabı giymesi kimi niye rahatsız eder acaba? Bu okulların başka sorunu mu yok acaba da müdür bey kadınların ayakkabısına takmış kafayı? Kadınların giyimine, saçına, makyajına, rujuna aleni bir biçimde hem de fetva verip, üstüne de resmi yazı göndererek müdahale ediliyor. Bu akıl kadını eve hapsetmek isteyen akıldır. Bu akıldan öğrencilere fayda gelmez. Bunlar kız öğrencilerin okumasına da karşı çıkarlar, böyle akıl dışı bir uygulama olmaz! Ülkenin başkentinde öğretmenin ayakkabısına yasak getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyonu bu mu? Bunu durup izleyeceğimizi sanmasınlar! Bu müdür hakkında soruşturma açılmalı ve derhal görevden alınmalıdır.” şeklinde konuştu.