Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar! Sen susma Özgür Özel hep konuş…

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında dün toplanan TBMM Genel Kurul'unda milletvekilleri, birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmelerini aktarmak için kürsüye çıkan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in MHP’ye yönelik eleştirileri Genel Kurul'a damga vurdu. Meclis’in tatil programına değinen Özel, “Nereye gidiyorsunuz arkadalar? Geçen sene 24 Haziran seçimlerinden önce affı ortaya atıp cezaevinde yatan kişilerin, onların ailelerinin duygularını istismar edip daha sonra bu konuda hiçbir şey yapmayanlar nereye gidiyorsunuz?” dedi.

MİLLETİ KANDIRIYORSUNUZ

MHP’nin seçmenini kandırdığını ifade eden Özel, “Bütün Türkiye şunu biliyor: ‘ben ittifak ortağı olacağım. Büyük ortağın başı sayemde Türkiye’yi yönetecek. Bir tane bakanlık almadan görülmedik destek vereceğim. Seçmene af sözü vereceğim ama sözümü tutmak için ittifak ortağını komisyon toplantısına kadar getirtemeyeceğim. Ya milleti kandırıyorsunuz ya size gönül vermiş partililerinizi, oy vermiş insanları kandırıyorsunuz. Çok net söylüyoruz; 24 Haziran’da size oy vermiş mahkum yakınları kendilerini kandırılmış, aldatılmış ve istismar edilmiş hissediyor. yazıklar olsun.” diye konuştu.

TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR TIRIS GİDER

MHP sıralarından gelen tehdit ve hakaretlere “Tehditleriniz vız gelir tırıs gider buradayız konuşacağız” diyerek yanıt veren Özel şunları söyledi, İkincisi Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) söz verip kanun teklifi verip burada EYT’lilere sözünü tutan Grup Başkan Vekilini görevden alan partisiniz. Biz MHP’yi çok iyi tanırız da siz MHP’yi tanınmaz hale getirenlersiniz. Mitili oraya atacağım deyip de cafcaflı devlet arabalarıyla gidip 2 gün içinde havlu atanlarsınız. Konuşulacak bu çatıda konuşmayı tükettik siz yumruklaşmak istiyorsunuz. Tehditleriniz vız gelir tırıs gider buradayız konuşacağız.”

MHP’Lİ VEKİLLER ÖZEL’İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Özel’in sözleri MHP sıralarını karıştırdı. Özel’in kürsüden yaptığı eleştiriye kaba kuvvetle yanıt veren MHP’li vekiller Özel’in üzerine yürüdü. Özel’e destek veren CHP’li vekillerin de tartışmaya katılması ile birlikte Genel Kurul’da yumruklaşmaya varan gerginler yaşandı. Genel Kurul’da yaşananlar twitter hesabından da yanıt veren Özel, “Parlamento konuşulan yerdir, fikirleri ile yenemediklerini kaba kuvvet ile yenmeye çalışıyorlar. Bizi asla yenemeyecekler.” dedi.