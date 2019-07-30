Düzce’deki felaket için iki yıl önce uyarmış ama!..

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, 2 yıl önce Akçakoca Belediyesi'nin inşaatı devam eden arıtma tesisinin hafriyatı Yaylacık Mahallesi'ndeki araziye boşaltıldı. Eğimli arazideki hafriyat bir süre sonra Sarma Deresi'ne karıştı. Hafriyat Sarma Deresi önünde önce bir set ardından da suni bir gölet oluşturdu.

MUHTAR UYARDI KİMSE DİNLEMEDİ

Dönemin Koçar Köyü Muhtarı Yılmaz Kütük bu tehlikeyi fark ederek konuyu gündeme getirdi ve en ufak bir yağışta fındık bahçelerini su bastığını söyledi. Yetkililerden yardım talep eden muhtarın uyarısına kimse aldırış etmedi. 2 sene sonra gelen yağışta suni gölet önündeki set yıkıldı. Sel fındık bahçelerini ve bölgedeki alabalık tesislerini yok etti. Milyonlarca lira hasara sebep olan sel felaketinde yüzlerce fındık ağacı kökünden söküldü.

“UYARILARIMIZI DİNLEMEDİLER”

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan muhtar Kütük, “Dere boyunca bütün tesisler sele kapılıp gitti. Vatandaşlar şikayetçi oldular. Dikkate alan olmadı. Belediye vatandaşın arazisine hafriyat döküp üzerine de para verdi. Belediyenin su arıtma tesisini yaparken bütün hafriyatını oraya taşıdılar. Son yağmurda bir anda bir su geldi. Yıktı götürdü. Fındık bahçeleri yıkıldı. Mesire alanı tarumar oldu. Alabalık tesisleri mahvoldu. Suni bir gölet oluşmuştu. O yıkılınca böyle oldu. Biz 2 sene önce uyardık. Uyarılarımızı dinlemediler” dedi.

‘ALLAH'IN YARATTIĞI SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYİN’ DİYE UYARMIŞ

28 Ağustos 2017'de yerel gazetecilere açıklamalarda bulunduğu öğrenilen eski muhtar KÜTÜK'ün dönemin yerel gazetelerinde yer alan haberde şu ifadeleri kullandığı görüldü; “O bölgede Sarıyayla, Kurugöl, Koçullu ve Koçar köylülerinin fındık bahçeleri var. Durum çok kötü. Hiçbir yetkili bugüne kadar buraya gelip bakmadı. Allah göstermesin, bir heyelan ve sel anında olabilecek felaketin boyutunu tahmin bile edemezsiniz. Yağmurlu bir zamanda dere taşabilir. Bu çok tehlikeli. Şu an derenin temizlenip açılması lazım” ifadelerini kullanmış ve “Siz ticari kar adına Allah'ın yarattığı oradaki sistemi değiştiriyorsunuz. Doğanın akışına zarar veriyorsunuz, bu çok yanlış. Sayın valimiz duruma acil el atmalı, ortada bir yanlış var ve bu düzeltilmeli.”

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ZARAR BÜYÜK OLDU

Eski muhtar Yılmaz Kütük'ün bu tespitini haberleştiren yerel gazeteci Nevzat Cingirt de yetkilileri önlem almaya davet etmişti. Sarma Deresi yatağında oluşan göletin neden olduğu selde Koçar Alabalık Tesisleri, Kaşmirpar, Yeşil Vadi, Cumayanı Mesire Alanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Tuana Otel, Günbatmı Tesisleri, dere boyunda yer alan düğün salonları ile Akçakoca Belediyesi'ne ait garaj ağır hasar görmüştü.

CHPLİ VEKİLLER DÜZCE'DE GİTMİŞTİ

CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde incelemeler yaptı. İkili daha sonra Akçakoca ve Kocaali ilçesine geçerek incelemelerini sürdürdü. CHP'li vekil Mahmut Tanal, Meteoroloji'nin sel uyarısının hoparlörlerden duyurulmaması, dere yataklarının park için daraltılması, plansız yapılaşma, su kanalları ve istinat duvarlarının örülmemesi gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulundu.