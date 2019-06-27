Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu göreve ne zaman başlayacak?

Ekrem İmamoğlu, 2014 Yerel Seçimleri sonucunda CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 2019 Yerel Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. 31 Mart seçimlerinde başkan seçilen ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu Tekrar edilen 23 Haziran seçimlerinde bir kez daha İstanbul Belediye Başkanı seçilmeyi başardı. Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye tarafından hayatı merak ediliyor. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rakibi Binali Yıldırım'a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilmesi beklenen mazbata bugüne kaldı. Devir-teslim töreninin 27 Haziran Perşembe günü (bugün) saat 18.30'da Saraçhane'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Tüm hemşehrilerimi yarın (bugün) saat 18.30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum” çağrısı yaptı.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü (bugün) saat 18.30'da gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.