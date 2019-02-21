Eksi 25 derecede çakı gibi

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının her türlü iklim şartlarında üstün görev gücünü gözler önüne seren tatbikata Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ankara'daki Büyükelçiliklerde görev yapan çok sayıda askeri ataşe de katıldı.

15 ÜLKE ASKERİ

Tatbikata aralarında İtalya, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 15 ülkenin askerleri de katılıyor. 22 Şubat'a kadar devam edecek olan Birleşik, Müşterek Kış – 2019 Fiili Tatbikatının ‘'Seçkin Gözlemci Günü'' dolayısıyla düzenlenen törende katılımcılara tatbikatla ilgili brifing verildi.

Tatbikatın amacı ‘'Derin kar ve şiddetli soğukta harekât imkân ve kabiliyetlerini denemek, ateş ve manevra senkronizasyonunu geliştirmek, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Tatbikata Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvet unsurlarının yanı sıra, 15 dost ve müttefik ülke askeri birliklerinden toplam 251 personel de katılıyor. Bangladeş, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Katar, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan, İtalya, Özbekistan, Pakistan askerleri de tatbikatta yer alıyor.