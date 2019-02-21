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Eksi 25 derecede çakı gibi

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı eksi 25 derecede ve dondurucu soğuk altında Kars’ta başladı. Türk askeri metrelerce kar, olumsuz hava koşulları ve soğuğa rağmen tatbikat boyunca üstün harekat ve muharebe gücünü bir kez daha kanıtladı. Tatbikata katılan Mehmetçik'in açık arazide karda yaptığı mücadele taktir toplarken askerlerin yüzlerinin kar yanıkları nedeniyle karardığı gözden kaçmadı.

Yavuz ALATAN
13:12 -
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Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının her türlü iklim şartlarında üstün görev gücünü gözler önüne seren tatbikata Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ankara'daki Büyükelçiliklerde görev yapan çok sayıda askeri ataşe de katıldı.

Fotoğraf: Yavuz Alatan

15 ÜLKE ASKERİ

Tatbikata aralarında İtalya, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 15 ülkenin askerleri de katılıyor. 22 Şubat'a kadar devam edecek olan Birleşik, Müşterek Kış – 2019 Fiili Tatbikatının ‘'Seçkin Gözlemci Günü'' dolayısıyla düzenlenen törende katılımcılara tatbikatla ilgili brifing verildi.

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Tatbikatın amacı ‘'Derin kar ve şiddetli soğukta harekât imkân ve kabiliyetlerini denemek, ateş ve manevra senkronizasyonunu geliştirmek, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Tatbikata Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvet unsurlarının yanı sıra, 15 dost ve müttefik ülke askeri birliklerinden toplam 251 personel de katılıyor. Bangladeş, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Katar, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan, İtalya, Özbekistan, Pakistan askerleri de tatbikatta yer alıyor.

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fotoğraf: Yavuz Alatan

Fotoğraf: Yavuz Alatan

 

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Son güncelleme: android-time 13:42 21.02.2019
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