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Erdoğan, toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK Topkapı kampüsünde düzenlenen sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuşuyor.

14:52 -
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ayrıntılar geliyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SGK TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 14:56 16.11.2019
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