Erdoğan, toplu açılış töreninde konuşuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın konuşmasından satır başları:. Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-3-5454888","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-3-5454888","pageType":"yazi","pageIdentifier":5454888,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5454888,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdogan-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-3-5454888/","headline":"Erdou011fan, toplu au00e7u0131lu0131u015f tu00f6reninde konuu015fuyor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","SGK","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/16/iecrop/erdogan_16_9_1573905125-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1573905129,"datePublished":1573905129,"dateModified":1573905407,"info":"{"seo_news":"false"}"});