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Erdoğan’dan İstanbul yorumu: Bunlar topal ördek | Son dakika haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki yerel seçim tartışmalarıyla ilgili dün Çamlıca Cami çıkışında konuştu. Erdoğan, "Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" ifadelerini kullandı.

20:53 -
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Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi seçim tartışmalarıyla ilgili “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadeleri kullandı.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ile Kongre'nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için “topal ördek” kavramı kullanılıyor.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.171.118 % 48,80
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.149.656 % 48,55
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
Diğer Diğer 52.478 % 0,61
DSP DSP 30.817 % 0,36
BTP BTP 27.238 % 0,32
DP DP 22.544 % 0,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 17.377 % 0,20
TKP TKP 10.492 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.437 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.005 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 578 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 525 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 331 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 287 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 270 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 21:28 03.04.2019
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