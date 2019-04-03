Erdoğan’dan İstanbul yorumu: Bunlar topal ördek | Son dakika haberi

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi seçim tartışmalarıyla ilgili “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadeleri kullandı.
Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ile Kongre'nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için “topal ördek” kavramı kullanılıyor.
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.171.118
|% 48,80
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.149.656
|% 48,55
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|103.300
|% 1,21
|Diğer
|52.478
|% 0,61
|DSP
|30.817
|% 0,36
|BTP
|27.238
|% 0,32
|DP
|22.544
|% 0,26
|Vatan Partisi
|17.377
|% 0,20
|TKP
|10.492
|% 0,12
|ÖZGE AKMAN
|2.437
|% 0,03
|DOĞAN DUMAN
|2.005
|% 0,02
|AYSEL TEKEREK
|1.520
|% 0,02
|LÜTFÜ YILMAZ
|905
|% 0,01
|MEHMET YILDIZ
|661
|% 0,01
|MUHAMMET ALİ CANCA
|578
|% 0,01
|VEDAT ÖZTÜRK
|550
|% 0,01
|HÜSEYİN KARABULUT
|526
|% 0,01
|AHMET ÇÖRDÜK
|525
|% 0,01
|MEHMET CELAL BAYKARA
|452
|% 0,01
|GÜLDES ÖNKOYUN
|444
|% 0,01
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|418
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|393
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|332
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|331
|% 0,00
|HALEF ALP
|329
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|328
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|303
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|287
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|286
|% 0,00
|BURHAN EROL
|270
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|256
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|206
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|190
|% 0,00
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