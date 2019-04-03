Erdoğan’dan İstanbul yorumu: Bunlar topal ördek | Son dakika haberi

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi seçim tartışmalarıyla ilgili “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadeleri kullandı.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ile Kongre'nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için “topal ördek” kavramı kullanılıyor.