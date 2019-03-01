Son dakika… CHP’li Eren Erdem’e 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Mahkeme, “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “Gizli tanığın ifşası” suçlarından ise beraat kararı verdi. Verilen toplam ceza süresini dikkate alan mahkeme heyeti, Erdem’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Kapatılan Karşı Gazetesi’nin sahibi Turan Ababey’e de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ababey hakkında adli kontrol tedbirinin yeterli olamayacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Ababey, duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

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Sanıklardan Emre Erciş de, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken sanıklar Kutlu Esendemir ile Mehmet Bozkurt’un ise “Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmadan bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme” suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme firari 5 sanık ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık Onur Kala’nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Eski CHP Milletvekili de olan Eren Erdem, kapatılan Karşı Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey’in de aralarında bulunduğu 5’i firari 11 sanık bulunuyordu.