Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu, başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

10:15 -
Haberler Gündem
Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Olay, saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü.

DHA

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu’nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu’nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu’nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu’nun sorgusu sürüyor.

(DHA)

Son güncelleme: android-time 10:27 27.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more