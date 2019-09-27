Eski istihbaratçıya FETÖ’den 12 yıl hapis cezası

Ankara 25´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Basri Aktepe ve avukatı katıldı. Son savunmasını yapan Basri Aktepe, suçlamaları reddetti. Soruşturmanın hukuka aykırı yapıldığını, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri süren Aktepe, “33 yıllık devlet hayatı boyunca disiplin cezası dahi almadım. Devletime bağlılıkla hizmet ettim. Devletin verdiği görevler terör örgütü üyeliğinin delili oldu. Hukukun evrensel ilkesinin uygulandığı, mahalle baskısının olmadığı yargılama sonucunda beraatıma karar verilmesi gerekir” diye konuştu. Son sözünde adalete hiçbir zaman inancını yitirmediğini söyleyen Aktepe, “40 sene bu devlete hizmet ettim. Bana ‘terör örgütü üyesi’ derseniz bu bana zul olur” dedi.

Mahkeme, sanık Aktepe’ye 12 yıl hapis cezası verdi. Hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilen Aktepe hakkında, takdir indirimi uygulanmadı.

Bir dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı´nda görev yapan, Mobese sisteminin ‘B’si olarak bilinen Basri Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT’teki görevinden ihraç edilmişti.

DHA