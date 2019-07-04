Evcil hayvanını sokağa atana 513 TL ceza

Piraziz’in CHP’li Başkanı Görgülüoğlu, yaklaşık 14 bin 700 nüfusu olan ilçede yaz aylarında sıklıkla sokaklarda görülen evcil hayvanların sayısının arttığına dikkat çekti. Görgülüoğlu, yurt dışında veya başka şehirlerde yaşayan vatandaşların bazılarının yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarını giderken terk ettiklerini söyleyerek, “Burası küçük bir ilçe. Bizim de ikinci dönemimiz. Herkes birbirini tanıyor. Kendi tespitlerimiz veya vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak evcil hayvanlarını terk eden bu kişilere para cezası uygulacağız” dedi.

RESMİ SİTEDEN DUYURDU

Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, ilçede yaşayan vatandaşları ve yazlıklarına gelen insanları belediyeye ait resmi internet sayfasından da uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi.



“Her sene, yaz döneminin başlamasıyla, evcil hayvanları ile birlikte yazlıklarına gelen vatandaşların, sezon bitiminde hayvanlarını terk ederek döndükleri veya vatandaşlarımızın İlçemizden tatile giderken evcil hayvanlarını terk ettikleri gözlemlenmiştir. Geride kalan bu hayvanların ise, kimi zaman trafik kazaları ile can verdiği, kimi zaman da vatandaş ya da kurum şiddeti ile karşı karşıya kaldığı, kimi zaman da bir sonraki sezon öncesi toplu ölümlerde can verdiği bir gerçektir.

Bu bağlamda Piraziz sınırları içerisinde evcil hayvan terkinin yasak olduğu, 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanununun 5. Maddesinin 7.fıkrası uyarınca ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanların, terk edilmesi durumunda 513 TL idari para cezası ile cezanlandırılacağı önemle vatandaşlarımıza duyurulur”