Fatih Portakal emekli oldu! Fatih Portakal FOX anahaberi bırakacak mı?

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olduğunu duyurdu. Portakal paylaşımında “E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli !Tekaütlüğüm hayırlı olsun…” dedi. Yakın zamanda FOX TV ana habere 3 gün yayınlanmama cezası verilmiş, Portakal’a Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Portakal’ın FOX anahaberi bırakıp bırakmayacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Fatih Portakal'a yönelik “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya Fatih Portakal yanıt vermeyeceğini belirtmişti.

FATİH PORTAKAL’DAN EMEKLİLİK PAYLAŞIMI