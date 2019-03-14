Galatasaray Üniversitesi’nden Yılmaz Özdil’e 2 ödül!

Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen ve öğrencilerin oylarıyla 2018 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği “En 2018 Ödül Töreni”nde SÖZCÜ gazetesi yazarı Yılmaz Özdil “en iyi köşe yazarı” ödülüne layık görüldü. Özdil'in kaleme aldığı ve satış rekorları kıran Mustafa Kemal ise “en iyi kitap” ödülünü aldı.

2 DALDA ÖDÜL ALDI

24 kategorinin yer aldığı ödül töreninde 2 kategoride ödül alan SÖZCÜ gazetesi yazarı Özdil konuşmasında, “Geçen sene de bu ödüle layık görmüştünüz. Gençlik hatasıdır demiştim ama anladığım kadarıyla siz hakikaten kayyum atanmayı hak ediyorsunuz. Galatasaray Üniversitesinin temeli Galatasaray Lisesinin efsanesi Tevfik Fikret'in hayallerinin gerçek olduğunu görmek, Mustafa Kemal'in Tevfik Fikret'ten yaptığı alıntıyla fikri hür irfanı hür gençleri görmek, onların tercihi olmak gerçekten hayatımın en önemli gururlarından biri. Siz değerli gençlere çok teşekkür ederim. Gençlerin hür iradesine müdahale etmeyen üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Gazeteyi kapatmazlarsa seneye de talibim” ifadelerini kullandı.

‘MUSTAFA KEMAL'İN ARKASINDA DURDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Mustafa Kemal kitabının arkasında durdukları için gençlere teşekkür eden Özdil, “Mustafa Kemal kitabı, eğitim müfredatından çıkarılmaya çalışılan Atatürk'ü anaokullarından, ilkokullarından başlayarak memleketin kılcal damarlarına yeniden sokabilmek, Atatürk'ü popüler kılabilmek, yeniden trend yapabilmek amacıyla yazıldı. Hiç şaşırmadığımız gibi tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Kitabın başarısından çok uğradığı saldırı nedeniyle mutluyuz. Hem kendi adıma hem de kitabın yayıncısı Kırmızı Kedi adına Mustafa Kemal kitabının arkasında durduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Karamsarlık hissettiğinizde, kendinizi karanlıkta kaybolmuş hissettiğinizde Mustafa Kemal'in gözlerindeki ışığı takip etmenizi temenni ediyorum”dedi.

ÖĞRENCİLERİN OYLARIYLA 2018 YILININ EN'LERİ

En iyi kadın tiyatro sanatçısı kategorisinde Zerrin Tekindor, en iyi erkek dizi/sinema oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, en iyi dergi Socrates, en başarılı şirket Koç Holding, en iyi internet dizisi Şahsiyet, en iyi tiyatro oyunu Dali'nin Kadınları, en iyi müzik grubu Mor ve Ötesi, en iyi erkek tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer, en iyi kadın şarkıcı Nil Karaibrahimgil, en yaratıcı reklam filmi Koç Holding Seni Sevmek Ne Güzel, en başarılı iş insanı Ali Koç, en iyi köşe yazarı Yılmaz Özdil, en başarılı erkek sporcu Cedi Osman, en duyarlı proje Ahbap platformu, en iyi TV kanalı TLC, en iyi dizi Jet Sosyete, en başarılı kadın sporcu Işıl Alben, en iyi film Arif V 216, en iyi yönetmen Nuri Bilge Ceylan, en iyi kadın dizi/sinema oyuncusu Demet Evgar, en iyi kitap Mustafa Kemal, en iyi erkek şarkıcı Ezhel, en iyi kültür sanat kurumu İKSV ödüle layık görüldü.