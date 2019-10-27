Gar ihalesini alan Önder ‘bankamatik çalışan’ çıktı

Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin sahibi eski Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder, TCDD'nin İstanbul'daki tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki depo sahalarını 15 yıllığına kiraladığı ihaleyi almasıyla gündeme gelmişti. Önder'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışma dönemine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İBB'nin Personel Devam Kontrol Sistemi kayıtlarına göre İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe başlayan 33 yaşındaki Önder, 1 yıl 9 ay 12 gün çalıştıktan sonra 31 Ekim 2015 tarihinde 3 bin lira brüt maaş ile işten ayrıldı. Ve bu süre boyunca işe neredeyse hiç uğramadı.

DAKİKALIK MESAİLER

2015'e ait verilere göre Önder; şubatta 9, mayısta 14, haziranda 12, temmuzda 8 gün işe gitti. Eylül ve ekim aylarında ise sadece üçer gün mesai yaptı. Önder'in işe gittiği kısıtlı sayıdaki günlerde harcadığı mesai de çoğu zaman birkaç saat ile sınırlı kaldı. Önder, 29 Mayıs günü 43 dakika, 28 Mayıs günü 34 dakika mesai yaptı. İBB'deki çalıştığı son ay olan ekimde 3 gün işe giden Önder, 2 Ekim'de sadece kart basmış hiç mesai yapmamış. 16 Ekim'de 37 dakika, 23 Ekim'de de 2 saat 17 dakika mesai yapmış.