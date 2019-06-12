Genç İlçe Başkanı’nın düğününde İmamoğlu-Yıldırım yayını izlenecek

Tüm Türkiye Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı canlı yayını büyük bir heyecanla beklerken konuyla ilgili Foça'da ilginç bir gelişme yaşandı. İz Gazete’den Tugay Can’nın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ile Hande Ural çifti 16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan düğünlerinde Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayın buluşmasını yayınlayacaklarını açıkladı.

Tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği canlı yayının belli kısımlarını düğün sırasında yayınlayacaklarını açıklayan Baran Gezmiş Yıldırım- Hande Ural çiftinin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıyacağı öğrenildi. Kendilerinin ve yakın çevrelerinin politik kimseler olduğunu dile getiren Baran Gezmiş Yıldırım, “Bizi sevip değer veren insanların bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz. Umuyorum ki düğünümüz çok renkli ve çok güzel geçecek ve yine umuyorum ki Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

‘ERTELEMEYİ İSTEDİK ANCAK…'

Düğün tarihini Ocak ayında 16 Haziran olarak belirlediklerini ve tüm organizasyonu bu şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, “Düğün günü böyle bir yayın çıktı ortaya. Ertelemeyi istedik. Ancak birçok olumsuz etken ile karşılaştık. Kendimiz dahil tüm çevremiz de politik insanlar olduğu için düğün sırasında belli aralıklarla yayını izlemeye karar verdik” dedi.

‘BİZİ SEVİP DEĞER VEREN İNSANLARIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ'

Yakın çevrelerinin politik insanlar olduğunu ve canlı yayını izlemek isteyeceklerini düşündüklerini ifade eden Yıldırım, “Hande'yi gençlik kollarından beri tanıyorum bir buçuk yıl önce böyle bir yola çıktık. 16 Haziran'da mutluluğumuza bütün sevenlerimizin şahit olmasını istiyoruz. Bizi sevip değer veren insanların bu konuda mağdur olmasını istemiyoruz. Umuyorum ki düğünümüz çok renkli ve çok güzel geçecek ve yine umuyorum ki Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

NİKAHI TUNÇ SOYER KIYACAK

Düğünün temasını ‘Her Şey Çok Güzel Olacak' olarak belirlediklerini ifade eden Yıldırım, bunun için bir de pankart hazırladıklarını söyledi. Nikahı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in kıyacağını kaydeden Yıldırım “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in nikahımızı kıymasını çok istemiştim. Kendisi de bizi kırmadı. Bu bizi ayrıca mutlu eden olaylardan biri” dedi.

İSTANBUL SEÇMENİNE ÇAĞRI: ‘BU SEÇİM DEMOKRASİNİN VAROLUŞ SEÇİMİDİR'

31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul açısından zorlu geçtiğine dikkat çeken Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçiminin önemine dikkat çekti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü “Günler süren oy sayımlarının ardından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Ancak iktidar bunu kabul etmedi. Bir şekilde seçimi yenilemeyi başardılar. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığına tüm Türkiye şahit oldu. Ben inanıyorum ki 23 Haziran'da İstanbul demokrasinin en güzel örneğini göstererek Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçecektir. Bu seçim artık ülkede demokrasinin varoluş seçimidir. Bu nedenle İstanbul seçmenini sandığa gitmeye davet ediyorum”

CHP Çiğli Gençlik Kolları'nda görev almış olan Hande Ural ise tüm sevenlerini 16 Haziran'da gerçekleşecek düğüne davet etti. Ural, “İki ayrı heyecanı birlikte yaşıyoruz 16 Haziran Pazar günü hayatımızın en özel en mutlu anını yaşayacağız. Bir hafta sonra da ülkede demokrasiyi yeniden yaşatacağımız çok önemli bir seçimi İstanbul'da yaşayacağız. Bütün İstanbul'u sandığa gidip oyunu kullanmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.