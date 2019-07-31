Göller kuruyor, yetkiler seyrediyor

Bilim adamlarının 2085 yılında dünya çapında büyük bir su sıkıntısı yaşanacağını açıklamaları üzerine, Türkiye’deki göller mercek altına alındı. Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de bulunan Tuz, Burdur, Gölmarmara ve Salda Gölü’nün kurumaya başladığı öğrenildi, uzmanlar göllerdeki kurumanın tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.

GÖLLERİN ÇOĞU KAYBOLUYOR

Deprem Uzmanı ve gezgin olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tüketimin bu hızla gitmesi durumunda ülke genelinde büyük bir su sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, “Tuz, Meke, Suğla, Eber, Akşehir, Acıgöl, Gölmarmara, Burdur, Salda ve Acıgöl çok sıkıntılı. Artezyenlerle tarımsal amaçlı suların çekildiği için Burdur Gölü kuruyor. Hatay Havaalanı Amik Gölü'nü kuruttu. Tuz Gölü küçüldü gitti. Göllerin çoğu kayboluyor” şeklinde konuştu.

“GÖLLER BÖLGESİNİN ADI KALDI”

Akhisar Göller Bölgesi'nin sadece adının kaldığına dikkat çeken Ercan “Meke Gölü'nde su yok. Etrafta kuyu kazarak artezyenle su çıkarmaya çalışıyorlar. Göl suları yeraltı suları seviyesine inmiş durumda ve tarımsal amaçlı kullanılıyor. Orada bir dünya harikası yok oluyor. DSİ kontrol etmeli. Şu da bir gerçek ki millet çok sayıda kaçak kuyu deliyor” dedi.



“İSTANBUL'DA 60 METRE ALTTAKİ SU 500 METRENİN ALTINA İNDİ”

“Doğaya karşı çok acımasızız. 5 kilo süt veren inekten 12 kilo elde etmeye çalışırsak ineği öldürürüz. Göllerimiz de aynı. Eber ve Akhisar Akşehir gölü yok” diyen Ercan, “Tarımla uğraşanlar da kendi açılarından haklı ama şu anda yer altının dengesini bozmuş durumdalar. İstanbul'da bile 60 metreden çıkan su artık 500 metrenin bile altından çıkartılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Göllerin yeterli beslenemediğini anlatan Ercan, bu durumun yer altı sularının yok olmasına neden olduğunu anlattı. Ercan, “Yönetimler belki göl gitsin arazi kazanalım tarım durmasın düşüncesinde ama göllerimiz gerçekten alarm veriyor” diye konuştu.

“KURUMLAR ORTAK ÇALIŞMAK ZORUNDA”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir “Göllerimiz 19 yıldır kuruyor ve bunu engellemek için kurumlar ortak karar almak zorunda. AB birkaç gün önce göre tarım sektörünün ne olursa olsun damlalı sulamaya geçmesi gerektiğini yayınladı” dedi.

KURUMLAR ORTAK ÇALIŞMA YAPMALI

Özdemir, Hollanda'dan Ertuğ Ergenç hocanın göllerdeki kurumalar ile ilgili, 2085 yılında Türkiye üzerinde Ege Bölgesinde çok büyük su sıkıntısına karşın Doğu Anadolu'da yağmurlardan dolayı bu sıkıntının daha az yaşanacağını bilimsel olarak açıkladığını aktardı. Özdemir, kurumların ortak bir şekilde çalışmalarını zorunlu olduğunu kaydetti.