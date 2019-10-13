İBB, Hezarfen Danışmanlık’ın teklifine itiraz etti

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahaları bölgesini “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralak için açtığı ihale, 4 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın “caydırıcı olur” diyerek İBB'nin katılımını uygun bulmadığı ihaleye 4 teklif sunuldu.

OKÇULAR VAKFI'NIN DA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPMIŞTI

İhaleden sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kaldı. TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede 10 bin TL'lik sermayeye sahip Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale komisyon başkanı, 15 gün içinde tarafları pazarlığa çağıracağını açıklayarak ihaleyi sonlandırdı.

İBB İTİRAZ HAKKINI KULLANDI

Tarafların önümüzdeki hafta içinde pazarlık oturumuna davet edilmesi beklenirken İBB'nin, Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teklifine itiraz ettiği öğrenildi. Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teknik şartnamede yer alan “20 milyon TL'lik dijital ekipmana sahip olması” şartını ‘KDV dahil' olarak yerine getirebildiği, ancak bu rakama ‘KDV hariç' olarak ulaşılması gerektiği belirtilerek itiraz edildiği öğrenildi. İhale komisyonu henüz İBB'nin itirazını inceleyerek bir karara bağlamadı.

“BİN FENLİ, ÇOK HÜNERLİ”

Tartışmalara neden olan ihalede, TCDD'nin belirlediği aylık 30 bin liralık tahmini kira bedelini 10 katına çıkararak 300 bin TL teklif eden İBB konsorsiyumunun karşısında yarışacak olan Hezarfen Danışmanlık, yeni bir şirket olmasına rağmen güçlü ve tanıdık bağlantılara sahip. Hezarfen Danışmanlık, daha önce görev yaptığı ve en son 3 bin TL brüt maaş aldığı İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki işinden 2015 yılının ekim ayında ayrılan Hüseyin Avni Önder tarafından 9 Ağustos 2017 tarihinde kuruldu.

PTTT,TCDD,VAKIF KATILIM,THY, TRT…

Önder, 2018 yılının başına kadar Okçular Vakfı Genel Müdürü olarak da görev yaptı. Web sitesinde “Bin fenli çok hünerli” şeklinde tanıtımını yapan şirketin müşterileri arasında Cumhurbaşkanlığı, PTT, TCDD, Beyoğlu Belediyesi, Vakıf Katılım, Okçular Vakfı, Türk Telekom, THY, TRT, Halkbank, Emlak Konut, Marmaray, Dünya Etnospor Konfederasyonu, İGA, Borsa İstanbul, Anadolu Ajansı sıralanıyor.

FESTİVAL İÇİN 567 BİNLİK İHALE

Hezarfen Danışmanlık'ın yaptığı işlerin başında İstanbul Gençlik Festivali geliyor. 2018 yılındaki festival için İBB şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 Mayıs 2018 tarihinde “İstanbul Gençlik Festivali Prodüksiyon Hizmeti” almak için ihale düzenledi. İhaleye 1 teklif sunuldu. 567 bin TL'lik tek teklifin sahibi Hezarfen Danışmanlık ile sözleşme imzalandı.

Üçüncüsü ve sonuncusu İBB'nin ev sahipliğinde 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışı; dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal, dönemin bakanları Osman Aşkın Bak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile Bilal Erdoğan tarafından yapılmıştı. Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi anma etkinlerinin kamu spotları, prodüksiyonları, sosyal medya planlaması, genel iletişimi bu şirket tarafından yapıldı.

PTT EN İYİ MÜŞTERİSİ

Şirket PTT'nin dijital pazarlama ve sosyal medya hesaplarını da yönetiyor. PTT'nin akıllı kargo otomatı “Kargomat 7/24”ün tanıtımları, “PTT Hayat” ve “Dama Dama PTT Çocuk” dergilerinin içerik, tasarım ve baskısını yapıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin “Vizyon Beyoğlu” projesinin iletişim ve konsept işleri de bu şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Önder'in eski yöneticisi olduğu Okçular Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanı olduğu biliniyor.

İKİNCİ ŞİRKETİ: GUGUK DOĞA SPORLARI

Önder, İTO kayıtlarına göre Guguk Doğa Sporları E-Ticaret İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi'nin de sahibi. Çok kısa bir süre önce 20 Aralık 2018 tarihinde 200 bin TL sermaye ile kurulan bu şirket, Okçular Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yılmaz'ın yönettiği belediyeden geçtiğimiz aylarda ilk ihalesini aldı. Yerel seçimden 2 ay sonra 30 Mayıs 2019 tarihinde Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan spor malzemeleri alımı ihalesini, 268 bin liraya tek katılımcı olan Önder'e ait Guguk Doğa Sporları kazandı.